Собака Даша майже два роки служить в Харкові

Щороку Кінологічна спілка України вручає собакам відзнаку «Чотирилапі захисники». У 2024 році її отримала бельгійська вівчарка Даша з Харкова, яка працює на залізниці, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Даша працює у парі зі співробітницею «Укрзалізниці» Тетяною Кириченко з початку 2023 року. Вони патрулюють вокзал Харкова – прифронтового міста.

«Одного дня Даша максимально точно виявила місце, де була загроза – пакет з вибухонебезпечними речовинами та кількома гранатами. Тетяна швидко сповістила про знахідку команду знешкодження і відвела Дашу на безпечну відстань», – ідеться в повідомленні.

Так Даша допомогла врятувати людей, за що її відзначила Кінологічна спілка України.

Раніше ZAXID.NET писав про чотирилапу провідницю Ніколь, яка працювала на евакуаційних рейсах. Також ми писали про бойового кота Шайбу, який у вільний від служби час займається благодійністю. Більше читайте в матеріалі «Тварини на роботі: як коти і собаки служать в МЗС, на Укрзалізниці та в армії».