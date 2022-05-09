Підсумки 75 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Псевдопаради на Херсонщині. Для пропагандистських ЗМІ спеціально завезли людей з Криму та окупованих територій Донбасу. Росіяни штурмували «Азовсталь» та обстрілювали мирні українські міста.
ZAXID.NET підсумовує сімдесят п’ятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росіяни обстрілювали населені пункти на Харківщині та Донбасі, ворог чотирма ракетами атакував Одещину, а також обстріляв Дніпропетровську область. Сьогодні росіяни знову штурмували «Азовсталь» у Маріуполі.
Ворог також випустив 20 ракет по Сумщині. МВС повідомило, що усі ракети впали у полях та ніхто не постраждав. На Запоріжжі евакуаційна колона з приватних авто потрапила під обстріл, інформацію про потерпілих поки що немає.
Російські окупанти влаштували акцію «безсмертний полк» у тимчасово окупованому Херсоні. Росіяни завезли масовку на окуповану Херсонщину для участі в «парадах». У той же час у заблокованому Маріуполі анонсованого раніше «параду перемоги» не відбулося.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 9 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 25650 військових. Також було знищено:
- танків – 1 145 (+15);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 2 764 (+23);
- артилерійських систем – 513 (+4);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 185 (+6);
- засобів протиповітряної оборони – 87 (+1);
- літаків – 199 (+0);
- гелікоптерів – 158 (+2);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 970 (+9);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 12 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 377 (+17);
- спеціальна техніка – 41 (+2);
- крилаті ракети – 94 (+2).
Втрати ЗСУ та мирного населення
У повітряному бою з росіянами загинув заступник командувача військово-морських сил ЗСУ з авіації, полковник Ігор Бедзай.