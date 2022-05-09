Псевдопаради на Херсонщині. Для пропагандистських ЗМІ спеціально завезли людей з Криму та окупованих територій Донбасу. Росіяни штурмували «Азовсталь» та обстрілювали мирні українські міста.

ZAXID.NET підсумовує сімдесят п’ятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстрілювали населені пункти на Харківщині та Донбасі, ворог чотирма ракетами атакував Одещину, а також обстріляв Дніпропетровську область. Сьогодні росіяни знову штурмували «Азовсталь» у Маріуполі.

Ворог також випустив 20 ракет по Сумщині. МВС повідомило, що усі ракети впали у полях та ніхто не постраждав. На Запоріжжі евакуаційна колона з приватних авто потрапила під обстріл, інформацію про потерпілих поки що немає.

Російські окупанти влаштували акцію «безсмертний полк» у тимчасово окупованому Херсоні. Росіяни завезли масовку на окуповану Херсонщину для участі в «парадах». У той же час у заблокованому Маріуполі анонсованого раніше «параду перемоги» не відбулося.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 9 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 25650 військових. Також було знищено:

танків – 1 145 (+15);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 764 (+23);

артилерійських систем – 513 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 185 (+6);

засобів протиповітряної оборони – 87 (+1);

літаків – 199 (+0);

гелікоптерів – 158 (+2);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 970 (+9);

легких швидкісних катерів/кораблів – 12 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 377 (+17);

спеціальна техніка – 41 (+2);

крилаті ракети – 94 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

У повітряному бою з росіянами загинув заступник командувача військово-морських сил ЗСУ з авіації, полковник Ігор Бедзай.