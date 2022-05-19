Нові обстріли мирних міст, росіяни готуються до штурму на Донеччині, а на півдні до оборони. Станом на ранок 19 травня уже 28,5 тис. росіян було вбито на українській землі, і хай вони готують до наступу чи оборони, але в кінцевому результаті поповнять цю статистику.

ZAXID.NET підсумовує вісімдесят п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Під ворожими обстрілами перебували Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області.

Російські війська зосередили зусилля на Донецькому напрямку, де активізували наступальні та штурмові дії. Під постійними обстрілами перебуває й Луганщина, внаслідок одного з обстрілів загинули 12 людей, ще 40 поранені. На півдні російські війська не ведуть наступальних дій, а готуються до оборони.

У Запорізькій області окупанти не пропускають людей на блокпосту. Уже утворилась черга більше тисячі авто.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 19 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 28500 військових. Також було знищено:

танків – 1 254 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 063 (+20);

артилерійських систем – 595 (+9);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 199 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 93 (+2);

літаків – 203 (+1);

гелікоптерів – 167 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 157 (+20);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 455 (+14);

спеціальна техніка – 43 (+0);

крилаті ракети – 103 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Внаслідок російських обстрілів у Сєвєродонецьку на Луганщині у четвер, за попередніми даними, 12 мешканців загинули і більше 40 поранено. На Донеччині російська ракета влучила в житловий будинок, загинули двоє дітей.