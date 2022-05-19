Росіяни активізували наступальні дії на Донецькому напрямку, – Генштаб
Основні зусилля противник зосередивв на Донецькому напрямку, де застосовував авіацію та артилерію
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Російські війська зосередили зусилля на Донецькому напрямку, де активізували наступальні та штурмові дії. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.
В районі Сєверодонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.
Окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль Ясинуватського району та намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля. Успіху не мають.
На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, успіху не має, зазнав втрат і відступив.
На Курахівському напрямку противник, за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка, успіху не має.
На Лиманському напрямку ворог наступальні дії не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.