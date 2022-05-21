Байден підписав закон про виділення 40 млрд доларів Україні, росіяни завдають нових ударів по українським містах, сьогодні ворожі ракети влучили по військовому об'єкту на Рівненщині.

ZAXID.NET підсумовує вісімдесят сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Донеччина та Луганщина під постійними обстрілами, ворог зруйнував міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Від ворожих атак потерпає Харківщина, Миколаївщина, тривають бойові дії в Херсонській області.

Російські війська готуються поновити наступальні дії в напрямку з Ізюма на Слов’янськ.

Сьогодні РФ завдала ракетного удару по військовому об'єкту на Рівненщині та обстріляла прикордонні території Чернігівської області з мінометів. Ще одну російську ракету збили над Вінниччиною.

І до хороших новин: Джо Байден підписав закон про виділення 40 млрд доларів Україні. Майже половина грошей підуть на закупівлю озброєння.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 21 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 28850 військових. Також було знищено: