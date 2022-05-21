За даними Рівненської ОВА, окупанти поцілили в об'єкт військової інфраструктури

У суботу, 21 травня, на території Рівненської області військові держави-терориста Росії влучили ракетою по об’єкту військової інфраструктури. Про це повідомив глава ОДА Віталій Коваль.

«По території області завдано ракетного удару – об’єкт військової інфраструктури. Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби», – повідомив він.

В той самий час сили протиповітряної оборони збила над Вінницькою областю ще одну ракету окупантів. За інформацією голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, російську ракету збили біля Немирова. Спрацювала ППО. Наразі немає інформації, де впали уламки.

Зазначимо, що це вже не перший ракетний удар окупантів по території Рівненщини. 21 березня у Рівненській області росіяни завдали ракетних ударів по військовому полігону. Внаслідок обстрілу повідомлялось про кількох поранених.