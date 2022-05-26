Бої з російськими солдатами зараз досягли максимальної інтенсивності – під прицілом схід та південь України, де ворог щодня атакує нашу землю. Також триває штурм позицій ЗСУ на кількох напрямках.

ZAXID.NET підсумовує дев’яносто другий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російська армія продовжує руйнувати Луганську й Донецьку області. Українські бійці знищили ворожий блокпост на Луганщині разом з окупантами. Проїзд трасою Лисичанськ – Бахмут досі небезпечний, бо росіяни прицільно її обстрілюють.

Обстрілів зазнає Харківська, Миколаївська та Дніпропетровська області. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Харкову, є загиблі. Над Сумами українським військовим вдалось збити ворожу ракету.

Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області, а також будівництво додаткової лінії оборони свідчать про намір Росії закріпитися на цих територіях.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бої з російськими солдатами досягли максимальної інтенсивності, а ворог штурмує позиції українських військ одночасно на декількох напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 29600 військових. Також було знищено:

танків – 1 315 (+10);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 235 (+22);

артилерійських систем – 617 (+11);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 201 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);

літаків – 206 (+0);

гелікоптерів – 170 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 225 (+8);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 502 (+11);

спеціальна техніка – 47 (+3);

крилаті ракети – 114 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову: щонайменше семеро людей загинули, ще 17 отримали поранення.