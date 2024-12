Роббі Вільямс з'явиться у вигляді мавпи

Вийшов офіційний трейлер до масштабного та динамічного музичного байопіку «Роббі Вільямс: Better Man» про злети та падіння британського гітмейкера та поп-зірки Роббі Вільямса, автора таких гітів як Rock DJ, Feel, Supreme та багатьох інших. Саундтреком тизера став трек Вільямса Let Me Entertain You.

Він – легенда, він – суперзірка, він – гітмейкер. Його талант, кар’єра та скандали не залишають байдужими. Він – Роббі Вільямс, і ще він – справжня зухвала мавпа.

Фільм буде випущений в прокат в США студією Paramount та потрапить до українського прокату 9 січня.

Постановником байопіку виступив Майкл Грейсі, на чиєму рахунку режисура гіта бокс-офісу, успішного мюзиклу «Найвеличніший шоумен», та продюсування музичної біографії Елтона Джона «Рокетмен». Саме Грейсі запропонував ідею, щоб Роббі Вільямс був представлений у вигляді… зухвалого двоногого та дуже голосного шимпанзе, якому подарував рухи й голос у діалогах британський актор й танцівник Джонно Девіс. Всі пісні у оновленому та класичному аранжуванні виконав сам Роббі Вільямс.

«Коли ти стаєш настільки відомим, коли такого рівня слава падає на плечі – у натовпі і для натовпу ти більше не просто людина. Звідси ідея з тим, що навколо Роббі всі будуть “живі та реальні”, а для Роббі ж ми виберемо тотемну тварину. Роббі спитав: "ну я, звичайно, буду левом?". Я тоді відповів відразу ж: "Ні, любий, звичайно ти - мавпа". Добре, що з чимось, а з самоіронією у Роббі повний порядок», – пояснив Майкл Грейсі свій вибір.

«Роббі Вільямс: Better Man» розповість про головні етапи в житті світової поп-зірки: ранню славу в гурті Take That, початок соло-кар’єри, зловживання забороненими речовинами, складності особистого життя, найгучніші концерти та повне перезавантаження життя артиста, відомого не тільки яскравими піснями, а й численними скандалами на хвилі популярності.