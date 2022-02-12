У штабі ООС заявили, що «інформація» російських ЗМІ про нібито обстріл Донецька не відповідає дійсності. Про це йдеться у заяві командування операції Об'єднаних сил.

«У зв’язку з тим, що на деяких інформаційних ресурсах з’явилася інформація про вибухи на непідконтрольній Україні території, повідомляємо, що Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька. Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів зі сторони Збройних Сил України не фіксували», – йдеться у повідомленні.

Також у штабі ООС зазначили, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил знаходяться в районах відведення.

Зазначимо, що вдень 12 лютого російські ЗМІ написали, що в Донецьку нібито стався сильний вибух. Російські пропагандисти одразу звинуватили ЗСУ в обстрілі міста.

Як інформував ZAXID.NET, раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що для виправдання імовірного нового повномасштабного вторгнення в Україну Росія планує створити фейкове відео, на якому має повідомлятись про численні жертви серед населення через використання Україною безпілотників Bayraktar.