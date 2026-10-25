Повітряну тривогу оголошували тричі

Вранці у неділю, 25 жовтня, Росія атакувала західні області реактивними БпЛА. Повітряну тривогу (жовтий рівень небезпеки) на Львівщині оголошували тричі. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що три БпЛА збили воїни ППО.

Повітряну тривогу (жовтий рівень небезпеки) почали оголошувати на Львівщині о 6:11, відбій пролунав о 6:33. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що реактивний дрон рухається на Львівщину. Небезпека була для Дрогобицького, Самбірського та Стрийського районів.

Вдруге повітряну тривогу через загрозу БпЛА оголосили о 6:41. Відбій пролунав о 7:41.

«Реактивний безпілотник з Тернопільщини курсом на Львівщину. Ворожий БпЛА у повітряному просторі Львівської області. Золочів, Перемишляни, будьте уважні», – написав очільник Львівської ОВА.

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О 8:36 сигнали повітряної тривоги оголосили втретє на Львівщині. Небезпека була для Дрогобицького, Самбірського, Стрийського та Яворівського районів. Згодом Максим Козицький повідомив, що сили ППО знищили три ворожі безпілотники.

«Протягом останніх двох тривог наші воїни ППО знищили над Львівщиною три ворожі безпілотники. Два – у Львівському районі, один – у Стрийському. За тією інформацією, яку маю зараз, обійшлося без постраждалих», – написав очільник Львівської ОВА.

Нагадаємо, 23 жовтня росіяни реактивними дронами атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у Львівському районі, внаслідок чого було знеструмлено 175 населених пунктів.

До слова, раніше ZAXID.NET детальніше розповідав про нові реактивні дрони росіян та те, чому їх важко збити; експерти також розповідали про зміну тактики під час ворожих ударів.