Вночі та вранці 23 жовтня на Львівщині кілька разів оголошували повітряну тривогу через ворожі дрони

У п’ятницю, 23 жовтня, росіяни атакували реактивним дроном обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі. Очільник області Максим Козицький повідомив про знеструмлення у 175 населених пунктах.

«Під час повітряної тривоги, яка тривала з 11:56 по 12:14, ворог атакував безпілотником обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі. Знеструмлені 175 населених пунктів. 154 – повністю, 21 – частково. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всі домівки», – написав голова Львівської ОВА.

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Вночі та вранці 23 жовтня на Львівщині кілька разів оголошували повітряну тривогу через ворожі дрони. Сили ППО збили 5 реактивних БпЛА.

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В одній із громад Стрийського району в полі за 300 метрів від житлових будинків виявили вирву та уламки реактивного двигуна російського ударного безпілотника «Герань-5».

Нагадаємо, 20 жовтня у Львівській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку реактивних дронів. БпЛА атакували об'єкти енергетики в різних районах області.

Раніше ZAXID.NET детальніше розповідав про нові реактивні дрони росіян та те, чому їх важко збити, експерти також розповідали про зміну тактики під час ворожих ударів.