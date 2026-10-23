Сили ППО збили ворожий БпЛА

Вранці у п’ятницю, 23 жовтня, Росія атакувала західні області реактивними дронами, у Львівській області сили ППО збили ворожий БпЛА. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряну тривогу (жовтий рівень небезпеки) почали оголошувати на Львівщині о 04:33, відбій пролунав о 05:24. Це була уже друга повітряна тривога за ніч для Золочівського та Шептицького районів.

«Попередньо, під час повітряної тривоги наші воїни ППО збили над Шептицьким районом ворожий безпілотник. Інформація про постраждалих наразі не надходило», – написав очільник Львівщини.

Нагадаємо, що у ніч на вівторок, 20 жовтня, а також вранці у Львівській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку реактивних дронів. БпЛА атакували об'єкти енергетики в різних районах області.

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