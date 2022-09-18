Персонал російських військових шпиталів відмовляється лікувати поранених «добровольців», які воювали проти України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як розповіли у відомстві, один з батальйонів так званого «Союзу добровольців Донбасу» зазнав великих втрат у боях поблизу Авдіївки. Поранених завезли до шпиталю в Ростові-на-Дону, але там відмовилися лікувати поранених.

Офіційною причиною називають те, що підрозділ не має статусу регулярного збройного формування. Утворили його за програмою добровільної мобілізації БАРС (бойового армійського резерву). Тож в усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування.

Через таку нерівність у ставленні російського командування між підрозділами окупаційної армії збільшується кількість конфліктів.

Зокрема, в українській розвідці зазначили, що назріває конфліктна ситуація між представниками російських збройних сил і мобілізованих з окупованих територій Донеччини і Луганщини. Останніх росіяни кидали напризволяще при відступі без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягнули 100% особового складу.

Також окупанти обговорюють ситуацію з втратами на війні в Україні. На Харківщині війська загарбників залишили понад 200 одиниць військової техніки, зокрема, танки «Т-72Б3М», «Т-80БВМ», «Т-80УЕ», «БМП-2», САУ та автомобілі. Найбільше техніки втратили в районі Балаклії на території ремонтної бази.

Нагадаємо, що так званий «мобілізаційний резерв» маріонеткового квазідержавного утворення «ЛНР» відмовляється воювати на території сусіднього аналогічного російського утворення на території України – «ДНР».