Що потрібно знати про це та як відмовитися від нагадування про необхідність сплати чергового платежу за кредитом? Розповідаємо у статті.

На період дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його припинення або скасування банки небанківські фінансові установи та колекторські компанії під час врегулювання простроченої заборгованості зобов’язані дотримуватися додаткових вимог щодо етичної поведінки. Зокрема, не взаємодіяти за власною ініціативою зі споживачем, що належить до захищеної категорії, та з його близькими особами.

До категорії захищених осіб віднесені:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби чи внаслідок захворювання після звільнення з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;

члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

особи, які перебувають у полоні або з якими втрачено зв'язок, зниклі безвісти.

Тож українські воїни, які захищають нашу землю, мають законну підставу заборонити колекторам турбувати себе чи свою родину.

Які документи підтверджують належність до захищеної категорії?

Якщо ви військовослужбовець/-иця Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, – довідка (може бути написана від руки) за формою, встановленою додатком №2 до Закону України «Про споживче кредитування». Її має підписати командир (начальник, керівник) або особа, яка виконує його обов’язки, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівник територіального центру комплектування та соцпідтримки, який здійснив заходи щодо призову на службу. Довідка має бути скріплена гербовою печаткою.

Якщо ви отримали інвалідність унаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби чи внаслідок захворювання після звільнення з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, – посвідчення інваліда війни.

Для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, – посвідчення члена сім’ї загиблого.

Для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, – відповідна підтверджувальна інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро.

Повний перелік документів за посиланням.

Як захистити себе та своїх рідних від настирливої уваги фінансових установ?

Якщо ви та ваша родина зіткнулися з постійними нагадуваннями про необхідність сплати чергового платежу за кредитом і хочете це припинити:

повідомте про це свого кредитодавця, нового кредитора чи колекторську компанію;

надайте йому копії підтвердних документів про те, що ви належите до захищеної категорії.

Так само, якщо ви більше не належите до захищеної категорії, впродовж 30 календарних днів повідомте про це вашого кредитодавця чи нового кредитора.

Задля спрощення комунікації й додаткової зручності Національний банк України зобов'язав кредитодавців розмістити адресу, електронну пошту та номер телефону (гарячої лінії, контакт-центру), за якими приймаються повідомлення від захищених категорій споживачів на головній сторінці свого вебсайту.

Якщо ж фінансова установа продовжує порушувати ваші права, права ваших рідних та напосідає з питань виплат по кредитах, зверніться до Національного банку України.

Як можна звернутися до Національного банку України:

написати до чат-боту «НБУ Контактний центр» в месенджерах (вайбері або телеграмі);

зателефонувати до контакт-центру – 0 800 505 240;

заповнити онлайн-форму для звернень на сайті НБУ за посиланням.

*Цей матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу. Зміст є винятковою відповідальністю автора і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.