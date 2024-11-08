Випробування адаптивного одягу в польових умовах завершується, готуються умови для його закупівлі

Із січня 2025 року військовим в опорних лікарнях почнуть видавати «Пакунок пораненого». Він складатиметься з адаптивного одягу та засобів гігієни, повідомила у Facebook радниця заступника міністра оборони і членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова.

Зараз, за її словами, завершуються науково-дослідні випробовування в опорних лікарнях, що першими приймають поранених військових. Упродовж найближчих тижнів зʼявляться технічні умови на адаптивний одяг, тоді, після виділення фінансування, Державний оператор тилу зможе почати закупівлі.

Питання про виділення коштів на «Пакунок пораненого» розглядає Кабінет міністрів. Фінансування ініціативи має бути закладене з початку січня 2025 року.

Адаптивний одяг потрібен на перших етапах евакуації, коли поранених військових привозять в опорні лікарні на лінії зіткнення і там з них зрізають одяг для надання допомоги, пояснила Дана Ярова в коментарі «Громадському радіо». Саме в ці лікарні відправлятимуть пакунки, щоб людина «банально мала зубну щітку, якщо поранення дозволяє за собою доглядати».

Дана Ярова додала, що забезпечення адаптивним одягом і засобами гігієни військових у лікарнях перебуває на плечах волонтерів, а має забезпечуватися централізовано.

Нагадаємо, що про забезпечення поранених військових адаптивним одягом в Міноборони заговорили ще влітку. Тоді ішлося про те, що в комплект входитиме майка, шорти, штани, футболка і реглан. Весь одяг буде розстібатися по бокових швах, на яких будуть спеціальні текстильні застібки, які не повинні торкатися шкіри хворого і викликати подразнення.

У Міноборони запевнили, що передбачили п'ять розмірів на три зрости. Одяг буде зручним як для чоловіків, так і для жінок.