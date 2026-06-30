В Україні змінили реквізити для сплати військового збору

З 1 липня в Україні змінюється порядок зарахування надходжень від військового збору. Відтепер гроші надходитимуть до спеціального фонду Державного бюджету, звідки їх спрямовуватимуть на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України.

Як повідомили у Державній податковій службі, у звʼязку зі змінами Державна казначейська служба відкриває нові бюджетні рахунки для сплати військового збору за кодами класифікації доходів бюджету: 11011000, 11011001, 11011600, 11011700 та 11011800.

Щоб уникнути помилкового зарахування платежів, платникам радять перед оплатою перевіряти актуальні реквізити рахунків в Електронному кабінеті платника або на офіційному вебпорталі ДПС. Податковий консультант Михайло Смокович радить не платити військовий збір відразу 1 липня, а зачекати кілька днів, адже в системі дані рахунків можуть оновлюватися із затримкою.

Новий механізм передбачений Законом України № 4908-ІХ «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони».

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Документ визначає, що всі надходження від військового збору зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та використовуватимуться для фінансування грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Раніше сплачені гроші надходили до загального фонду бюджету.

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Як писав ZAXID.NET, у квітні Верховна Рада продовжила дію військового збору ще на три роки після завершення воєнного стану. Цей крок також передбачений зобов’язаннями України в межах нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Чинні ставки військового збору:

для фізичних осіб – у розмірі 5%;

фізичних осіб-підприємців (ФОПів) першої, другої та четвертої груп – 10% в розрахунку однієї мінімальної зарплати (у 2026 році це 850 грн);

ФОПів третьої групи та юридичних осіб (крім електронних резидентів (е-резидентів) – 1% від доходу.

Нагадаємо, підвищену ставку військового збору (5%) для більшості доходів фізичних осіб в Україні запровадили з 1 грудня 2024 року, а для ФОПів – з 1 січня 2025 року.