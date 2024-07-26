Червоноградський міський суд виніс вирок уродженцю села Волсвин Сокальського району Миколі І., який привіз додому боєприпас як сувенір, який вибухнув. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, Микола І. служив помічником гранатометника в одній із військових частин Харкова. У квітні 2024 року він привіз додому уніфікований запал ручної гранати (УЗРГ-2) і зберігав його в квартирі. 27 квітня він вибухнув.

У суді Микола І. розповів, що взяв вибухівку як сувенір у військовій частині Харкова. Він вибухнув у його квартирі через необережне поводження. У вчиненому розкаявся.

Враховуючи обставини справи, суддя Червоноградського міського суду Неля Отчак визнала Миколу І. винним у незаконному поводженні зі зброєю та призначила 3 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від увʼязнення та призначив рік іспитового терміну. Вирок можна оскаржити в апеляції.