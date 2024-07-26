Військового з Львівщини судили за вибух боєприпасу в квартирі
Чоловік приніс додому вибуховий пристрій як сувенір
Червоноградський міський суд виніс вирок уродженцю села Волсвин Сокальського району Миколі І., який привіз додому боєприпас як сувенір, який вибухнув. Суд призначив йому рік іспитового терміну.
Як вказано в матеріалах справи, Микола І. служив помічником гранатометника в одній із військових частин Харкова. У квітні 2024 року він привіз додому уніфікований запал ручної гранати (УЗРГ-2) і зберігав його в квартирі. 27 квітня він вибухнув.
У суді Микола І. розповів, що взяв вибухівку як сувенір у військовій частині Харкова. Він вибухнув у його квартирі через необережне поводження. У вчиненому розкаявся.
Враховуючи обставини справи, суддя Червоноградського міського суду Неля Отчак визнала Миколу І. винним у незаконному поводженні зі зброєю та призначила 3 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від увʼязнення та призначив рік іспитового терміну. Вирок можна оскаржити в апеляції.