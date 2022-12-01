Українські військовослужбовці зможуть брати відпустку під час дії воєнного стану. Відповідний законопроект підтримали депутати Верховної Ради у четвер, 1 листопада, повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Згідно з законом, в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням зарплатні.

Кожна із зазначених відпусток може тривати не більше, ніж 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для пересування в межах України, але не більше двох днів у один кінець.

Частину щорічної основної відпустки можна отримати один раз упродовж року за умови одночасної відсутності не більше 30% від загальної кількості військовослужбовців певної категорії певного підрозділу.