Військовослужбовцям дозволили брати відпустки під час воєнного стану
Відпустка може тривати не більше 10 днів
Українські військовослужбовці зможуть брати відпустку під час дії воєнного стану. Відповідний законопроект підтримали депутати Верховної Ради у четвер, 1 листопада, повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Згідно з законом, в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням зарплатні.
Кожна із зазначених відпусток може тривати не більше, ніж 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для пересування в межах України, але не більше двох днів у один кінець.
Частину щорічної основної відпустки можна отримати один раз упродовж року за умови одночасної відсутності не більше 30% від загальної кількості військовослужбовців певної категорії певного підрозділу.