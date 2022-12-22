Ситуація з енергопостачанням у Києві – найскладніша в Україні. Більшість мешканців Києва не можуть отримати світло у домівках через зруйновані мережі та вузли.

Як пояснив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, головна проблема — не генерація, а доставка струму.

«Досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати. Енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему», – сказав він.

У свою чергу керівник енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко додав, що у Києві зруйновані 60% трансформаторів.

«Сьогодні ситуація з постачанням у Києві – найскладніша у країні. Є райони, які отримують світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останнього обстрілу», – наголосив він.

Коваленко наголосив, що в разі подальших обстрілів ситуація погіршиться.

Говорячи про відновлення електропостачання, Коваленко сказав, що енергетики працюють над новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання. За його словами, Ситуація покращиться, коли завершаться ремонтні роботи і запрацює схема перезаживлення.