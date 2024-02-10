Під час зустрічі представникам ТЦК кричали "Ганьба!"

У п’ятницю, 9 лютого, представники Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки зустрілися із місцевими мешканцями Космача. Зустріч організували після того, як 6 лютого космацькі жінки встановили блок-пост на в’їзді в село, щоб їхніх чоловіків не мобілізували.

На зустріч із представниками ТЦК теж прийшли переважно жінки, ідеться у сюжеті Суспільного. Вони постійно перебивали заступника начальника обласного ТЦК Романа Боднара і повторювали російські наративи про те, чому не воюють депутати та їхні діти, чому не воюють мешканці сходу України тощо. Деякі чоловіки теж брали слово – один із них закинув, що в Україні не оголошений стан війни, тож і воювати не має проти кого. Роз’яснення законодавства його не переконало.

Водночас деякі з космачан говорили, що не проти мобілізації, але вона має бути справедливою.

Роман Боднар відповів на закиди про те, що чоловіків із заходу мобілізують, а зі сходу – ні.

«У нас часто кажуть, що воює західна Україна. Ну, шановна громадо, це зовсім не так. А якщо ми говоримо про вашу громаду, то це зовсім, зовсім, зовсім не так. В Івано-Франківській області і в Косівському районі зараз призвано в середньому 2% від населення, а з Космацької територіальної громади – 1% населення. Із цього відсотка – восьмеро людей є внутрішньо переміщеними особами», – сказав Роман Боднар.

Голова Космацької громади Дмитро Мохначук розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 120 мешканців громади пішли воювати. Зараз у ЗСУ служать 43 людини з Космача і 15 – з інших сіл громади. Шестеро мешканців громади, додав він, загинули на фронті.

У Космацькій громаді – найменше мобілізованих на одиницю населення в області, тому, сказав Роман Боднар, представники ТЦК та СП продовжуватимуть мобілізацію попри події, що відбулися у селі. Він також додав, що блок-пост жінки організували після того, як представники ТЦК виписували у Космачі повістки 5 лютого, хоча все відбувалося відповідно до законодавства.

Дмитро Мохначук додав, що Космацька громада – патріотична і не проти мобілізації, лише хоче, щоб все було у правовому полі.

Як інформував ZAXID.NET космацькі жінки побили Іванну Ванджурак, її 6-річну доньку та ще одну жінку, тому що подумали, нібито Іванна – представниця ТЦК і приїхала роздавати повістки їхнім чоловікам.

7 лютого поліція відкрила кримінальне провадження через побиття за ч. 2 ст. 296 ККУ – хуліганство, вчинене групою людей. Мешканки Косова також відповіли заявами в поліцію проти Іванни Ванджурак – одна з них заявила, буцімто жінка наїхала колесом автомобіля їй на ногу, а в колективній заяві від близько 100 мешканців Космача зазначено, що оприлюднення відео того, як вони накинулись на жінку, принижує їхню честь і гідність. Поліція зареєструвала усі заяви і проводить перевірку.

Також, повідомляє Суспільне, кримінальне провадження розпочали слідчі СБУ в Івано-Франківській області. У цьому провадженні ідеться про факти ймовірного перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 114-1 ККУ – санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.