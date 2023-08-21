Власник бренду Domino's Pizza у Росії, компанія DP Eurasia повідомила, що припинила спроби продати його та ініціювала початок банкрутства російського бізнесу. Про це в понеділок, 21 серпня, пише LIGA.net із посиланням на прес-реліз компанії.

Відомо, що зовнішній борг російського бізнесу Domino's Pizza оцінюється в 520 млн рублів (понад 556 тисяч доларів).

«У ситуації, що дедалі більше ускладнюється, холдингова компанія DPRussia змушена зробити цей крок, який призведе до припинення спроби продажу DPRussia як діючого підприємства і, неминуче, до скорочення присутності групи в Росії. Заява про банкрутство DPRussia буде подана відповідно до вимог законодавства», – йдеться у прес-релізі.

Як нагадує LIGA.net, у березні 2022 року Domino's Pizza заявила, що припиняє розвиток мережі у Росії. Тоді аналогічне рішення ухвалила мережа Burger King. У компанії немає ресторанів у Росії, які належали б безпосередньо їй, всі 800 закладів працюють за франшизою під керівництвом місцевого майстер-франчайзі. Burger King припинив всю корпоративну підтримку російського ринку, включно з маркетингом, але ресторани продовжать працювати. Така сама ситуація з піцеріями Papa John's та більшістю ресторанів KFC.

Після початку повномасштабної війни Росію покинули багато міжнародних компаній. Тих, хто цього не зробив, Україна вносить у перелік міжнародних спонсорів війни. Водночас багато з таких бізнесів працюють і в Росії, і в Україні.