Приміщення розташоване в житловому будинку і зараз не використовується

Управління комунальної власності міськради Львова 25 листопада продало з аукціону в системі Prozorro.Продажі нежитлові приміщення першого поверху площею 25,3 м2 в будинку на вул. Виговського, 31.

Приміщення за стартовою ціною в 546,48 тис. грн купило ПП «Престиж-сервіс». Другий учасник торгів – Іван Осійчук – не зробив жодної ставки. Таким чином, квадратний метр приміщення коштував переможцю у 21,6 тис. грн або 522,7 доларів за курсом на день торгів.

ПП «Престиж-Сервіс» займається наданням в оренду чи експлуатацію власного або орендованого майна. Його власником є львів’янин Ігор Цільник, якому через підприємство ТзОВ «Овація» належить найбільша мережа алкомаркетів у Львові «Чарка до свята» (понад 200 магазинів станом на 2023 рік). У 2021 році Ігор Цільник лише за пів року купив з аукціону 12 комунальних приміщень. У 2023 році він став власником приміщення на вул. Стрийській, 76 площею 36,2 м2, що на розі вул. Сахарова, навпроти Стрийського парку.

Додамо, що навесні 2024 року фірма Ігоря Цільника купила приміщення магазину на вул. Городоцькій, 210, що обійшлося їй у 1550 доларів за м2, тобто майже утричі дорожче, ніж приміщення на Виговського, 31. За даними агентств нерухомості, ціна на комерційні приміщення на вул. Виговського у Львові стартує від 860-1100 доларів за квадратний метр.