EVA отримала дозвіл НБУ на власний платіжний сервіс

«Євапей», створена за участю власників мережі EVA, 30 жовтня отримала статус платіжної установи. Відтепер компанія може здійснювати перекази коштів та обслуговувати платежі за товари й послуги, повідомляє Forbes.Ukraine з посиланням на пресслужбу мережі.

Що це означає?

ТОВ «Євапей» внесли до Реєстру платіжної інфраструктури НБУ, що дозволить компанії переказувати кошти без відкриття рахунків і приймати платежі картками. Новий платіжний сервіс планують розвивати для онлайн-торгівлі. Водночас терміни запуску, обсяг інвестицій та умови роботи поки не розкривають.

По 50% «Євапей» належать Аліні Кіптик та кіпрській MItal Holdings Ltd. Як свідчать дані YouControl, кінцевими бенефіціарами є Кіптик і співвласник EVA Руслан Шостка. Аліна Кіптик – донька співвласника EVA та Varus Валерія Кіптика. Вона очолює товариство «Тесті буд» – одного з трьох франчайзі KFC в Україні.

До слова, АМКУ погодив створення «Євапей» ще у жовтні 2023 року. Схожий приклад – фінансовий сервіс NovaPay, який входить у групу «Нова Пошта». Сервіс працює понад 12 років і надає платіжні послуги онлайн та офлайн у тисячах відділень по Україні. За даними Forbes, у 2023 році компанія отримала розширену ліцензію НБУ та стала першою небанківською установою в Україні, якій дозволено відкривати рахунки, випускати платіжні та кредитні картки, а також надавати еквайринг і перекази.

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