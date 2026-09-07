Незаконна схема діяла упродовж 2025–2026 років

Детективи Бюро економічної безпеки викрили на Хмельниччині підприємство з виробництва м’ясопродукції, яке протягом року ухилялося від сплати податків на 14,9 млн грн. Оскільки власниця компенсувала всю суму, прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності.

Про незаконну схему в понеділок, 7 вересня, повідомили пресслужби прокуратури Хмельницької області та БЕБ у Вінницькій області. За даними слідства, товариство з обмеженою відповідальністю, яке займається виробництвом і реалізацією м’ясної продукції, умисно не сплачувало податки.

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Упродовж 2025–2026 років підприємство продавало готову продукцію поза бухгалтерським обліком. Окрім того, у документах вартість товарів зазначали значно нижчою за ринкову, що дозволяло зменшити суму податкових зобов’язань. Унаслідок цього державний бюджет недоотримав 14,9 млн грн податків.

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Власниці ТОВ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Під час досудового розслідування підприємство перерахувало до державного бюджету всю суму несплачених податків.

Після цього прокурори подали до суду клопотання про звільнення власниці від кримінальної відповідальності.