На порушенні податкового законодавства викрили директорку львівського товариства

Відома торгова мережа з продажу електроніки відшкодувала до державного бюджету понад 60 млн грн податків у межах відкритого кримінального провадження. За даними ZAXID.NET, йдеться про мережу «Ябко», де раніше відбулися масові обшуки через ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Як повідомили у п’ятницю, 10 липня, у БЕБ та прокуратурі Львівщини, на порушенні податкового законодавства викрили директорку львівського товариства, яке займається роздрібною торгівлею електронікою, телекомунікаційним устаткуванням та аксесуарів до нього.

«Встановлено, що упродовж 2025 року директорка штучно розділяла торговельний процес, оформляючи продажі через підконтрольних підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Всього нею було залучено 58 таких ФОПів», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Слідство встановило, що насправді ці підприємці діяльність не проводили та обліку не здійснювали, а фінансами та звітністю одноосібно керувала директорка. Коли покупці замовляли техніку, кошти надходили не товариству, а розподілялися на рахунки залучених до діяльності ФОПів.

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«Така схема дозволила компанії уникнути сплати 20% податку на додану вартість. У результаті такого штучного виведення доходів з-під оподаткування товариство умисно не сплатило до державного бюджету ПДВ на загальну суму понад 60 млн грн», – додали в прокуратурі.

За цим фактом було відкрите кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ). У межах розслідування товариство відшкодувало понад 60 млн грн. Тому прокурори скерували до суду клопотання про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням завданих збитків.

Крім того, компанія погодилася перерахувати на потреби ЗСУ 5 млн грн, з яких 2 млн грн на сьогодні вже перерахували.