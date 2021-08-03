В навчаннях Large Scale Exercise 2021 візьмуть участь 36 кораблів

Військово-морські сили США розпочали військові навчання, які охоплять 17 часових поясів. Ці навчання називають наймасштабнішими з часів холодної війни, коли у 1981 році відбулися навчання НАТО Ocean Venture.

Прес-служба Шостого флоту США зазначає, що Large Scale Exercise 2021 проведуть з 3 по 16 серпня. В маневрах візьмуть участь 36 кораблів, зокрема підводні човни та авіаносці. До навчань також залучать експедиційні сили та корпус морської піхоти.

У цьогорічний навчаннях участь бритимуть лише Сполучені Штати Америки. Однак в майбутніх маневрах зможуть взяти учать союзники та партнери.

Large Scale Exercise 2021 називають наймасштабнішими маневрами з часів навчання НАТО Ocean Venture у 1981 році. Віце-адмірал, командувач Шостим флотом Джин Блек заявив, що LSE має стати тестом для командувань у всьому спектрі військових дій ВМС, а саме від тактичних до стратегічних.