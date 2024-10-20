На Рівненщині сталась смертельна ДТП

У Рівненському районі сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинув 59-річний пішохід. Про це у неділю, 20 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області.

Аварія трапилась у суботу, 19 жовтня, близько 21:20 на трасі «Київ-Чоп» біля села Головниця. Попередньо, правоохоронці з’ясували, що 43-річний водій мікроавтобуса Renault Trafik наїхав на жителя Рівного, який стояв на проїзній частині біля зупинки громадського транспорту. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

«Зі слів дружини, яка незадовго спілкувалася з ним телефоном, чоловік намагався зупинити автомобілб, щоб доїхати додому», – повідомили у Нацполіції.

У поліції додали, що 21 жовтня загиблому мало виповнитися 60 років. Правоохоронці встановили, що водій перебував за кермом тверезий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, 31 серпня у Дубенському районі Рівненської області 20-річний водій Renault Megane збив 49-річного чоловіка. Пішохід загинув на місці події.