Смертельна аварія сталася ввечері 16 вересня у Сарненському районі

У понеділок, 16 вересня, в селі Ясинець Сарненського району сталася смертельна ДТП. Під колесами легковика загинув 66-річний чоловік. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

За даними слідства, водій автомобіля Lexus LX, 70-річний житель села Селець, на неосвітленій ділянці дороги допустив наїзд на 66-річного місцевого мешканця, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Пішохід від отриманих травм загинув на місці.

Відповідно до огляду на стан сп’яніння, 70-річний водій був тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.