Смертельна аварія сталася ввечері 12 вересня у Сарненському районі

Ввечері 12 вересня у селі Немовичі Сарненського району сталася смертельна аварія. Унаслідок зіткнення з легковиком загинув 53-річний водій гужового возу. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

За даними слідства, 29-річна водійка Volkswagen Tiguan, жителька села Зносичі, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки та врізалася у гужовий віз, який їхав у попутному напрямку.

«Від отриманих травм 53-річний водій підводи помер на місці. Тварина не постраждала», – зазначили в поліції.

Відомо, що водійка легковика була твереза.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.