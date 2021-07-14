Хлопчик вибіг на проїжджу частину дороги, водій не встиг уникнути наїзду.

У Берегівському районі 39-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz наїхав на 5-річного хлопчика. У дитини – переломи обох ніг. Водій сам доставив хлопчика до лікарні, зараз його життю нічого не зарожує.

За інформацією прес-служби поліції Закарпаття, ДТП сталася у вівторок, 13 липня, у селі Бене Берегівського району. Наїзд на дитину допустив 39-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Мешканець села Тарасівка Тячівського району прямував до Берегова, рухаючись головною дорогою в селі Бене. Постраждалий хлопчик теж є жителем Тячівщини. Разом із мамою він саме повертався додому.

«Як попередньо з'ясували правоохоронці, в момент, коли мати відволіклася, дитина вибігла на проїжджу частину дороги і водій не встиг уникнути наїзду. Чоловік одразу ж транспортував постраждалого хлопчика до лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Зараз дитина з переломом обох ніг перебуває у лікарні. Життю хлопчика нічого не загрожує.

Як уточнюють у поліції, водій був тверезим. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.