Потерпіла загинула по дорозі в лікарню

У селі Дубрівка Хустського району сміттєвоз наїхав на 31-річну жінку. За кермом вантажівки перебував 57-річний місцевий мешканець. Інцидент стався на території сміттєзвалища.

Як інформує прес-служба поліції Закарпаття, повідомлення про загибель внаслідок аварії 31-річної жінки, мешканки села Білки, надійшло правоохоронцям о 13:50 четверга, 8 липня.

«Поліцейські встановили, що близько 13:30 на сміттєзвалищі у селі Дубрівка, 57-річний місцевий житель за кермом спецтранспорту, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на 31-річну жінку. Від отриманих травм потерпіла померла у кареті швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до смерті потерпілої). Наразі триває досудове розслідування, для встановлення усіх обставин інциденту призначено відповідні експертизи.