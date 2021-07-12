Водій не справився з керуванням на дорозі, де прокладають асфальт

Двоє людей загинуло внаслідок ДТП на закритій на ремонт дорозі у Калуші. Аварія сталася ввечері 11 липня, коли 37-річний водій Hyundai Elantra виїхав не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. На місці ДТП загинув 34-річний пасажир, водій авто помер у реанімації.

Як повідомили в національній поліції Івано-Франківської області, аварія сталася близько 20:20 неділі, 11 липня. За попередньою інформацією, водій автомобіля не впорався із керуванням на ділянці дороги, де прокладають асфальт. «Чоловік не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого допустив занос автомобіля. У подальшому транспортний засіб з`їхав з дороги у кювет і врізався в дерево. Через це автівку розірвало навпіл», – йдеться у повідомленні поліції.

Відомо, що автомобілем керував 37-річний мешканець Калуша, якого з місця ДТП госпіталізували у реанімаційне відділення, де він помер від отриманих травм. Також в транспортному засобі їхав пасажир – 34-річний калушанин, який помер на місці події.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих.