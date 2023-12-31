Наслідки ракетного обстрілу столиці 29 грудня

У Шевченківському районі Києві рятувальники 31 грудня з-під руїн складу дістали ще чотири тіла загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу у п'ятницю, 29 грудня. Згодом стало відомо про ще дві жертви, кількість загиблих зросла до 23. Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що рятувальна операція триває цілодобово.

Внаслідок обстрілів Шевченківського району зайнявся недобудований бізнес-центр, нежитлова забудова, гаражі та складські приміщення. Київська МВА зазначила, що пошкодження отримав житловий будинок, загоряння в недобудованому бізнес-центрі. Мер Києва Віталій Кличко оголосив 1 січня днем жалоби за загиблими.

Зазначимо, що повітряна тривога у столиці 29 грудня тривала приблизно 5 годин. Місто з різних боків атакували десятками ракет. Від обстрілів постраждали Дарницький, Святошинський, Шевченківський та Подільський райони столиці. Силам оборони вдалося знищити понад три десятки повітряних цілей.

Нагадаємо, що 29 грудня ворог випустив по Україні 158 дронів та ракет. У Повітряних силах повідомили, що атака була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення.