У середу, 17 листопада, російські найманці на Донбасі 9 разів відкривали вогонь, 7 разів – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення, повідомили у штабі ООС.

У вечірньому зведенні сказано, що від початку доби російські найманці у напрямку Невельського відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці двічі обстріляли українські позиції, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Кряківки та Причепилівки ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм. У бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Позиції української армії біля Мар’їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.