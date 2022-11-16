На Волині двоє дев'ятикласників, які їхали на мотоциклі, постраждали внаслідок ДТП. 14-річний хлопець, який був за кермом мотоцикла, в'їхав у гужову підводу, що рухалась попереду. Постраждав не лише водій, а й його 13-річний пасажир, їх обох доправили у лікарню.

Аварія сталась у вівторок, 15 листопада, у селі Старосілля Луцького району, повідомляє прес-служба поліції Волині. «14-річний хлопець, керуючи мотоциклом Geon, зіткнувся з підводою, яка рухалася попереду. Внаслідок зіткнення водій мотоцикла та його 13-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували», – йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, у якому стані перебувають постраждалі школярі. Так само невідомо, чи їхали вони у мотошоломах.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.