За кермом Volkswagen Passat перебував 20-річний мешканець Солотвина

У Тячівському районі у ДТП загинув 24-річний мотоцикліст, мешканець селища Солотвино. За інформацією поліції, аварія сталася внаслідок зіткнення з Volkswagen Passat, водій якого при обгоні виїхав на зустрічну смугу руху.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася ввечері понеділка, 1 листопада, у селищі Солотвино на Тячівщині. За попередніми даними, 20-річний водій Volkswagen Passat здійснював обгін попутних автомобілів. Під час маневру водій допустив зіткнення із мотоциклістом, який рухався назустріч. Від отриманих травм 24-річний мотоцикліст загинув на місці аварії.

У поліції уточнюють, що 20-річний водій Volkswagen Passat за кермом був тверезим. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого). Автомобіль помістили на штрафмайданчик. Поліція встановлює усі обставини ДТП.