Пожежу гасили чергові караули усіх пожежно-рятувальних частин

Вночі у Хмельницькому сталась масштабна пожежа в ресторані «Franko». Полум'я, що розповсюдилося на 250 м2, рятувальникам вдалося повністю загасити орієнтовно за дві години.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, повідомлення про пожежу на вулиці Івана Франка надійшло близько 23:15. До місця події прибули чергові караули усіх пожежно-рятувальних частин першого державного пожежно-рятувального загону.

«25 вогнеборців за допомогою восьми одиниць спецтехніки обмежили розповсюдження полум'я на сусідні багатоповерхівки та магазини. Пожежу, що розповсюдилася площею 250 м2, було локалізовано о 00:20, ліквідовано о 01:30», – йдеться у повідомленні.

Судячи з відео з місця події, опублікованого рятувальниками, приміщення ресторану зазнало критичних пошкоджень.

Нещасних випадків на пожежі не було. Чому в закладі виникло займання, наразі невідомо, причину встановлюють спеціалісти.

На сторінках закладу в соцмережах нічну пожежу поки не коментують.