Вночі у Хмельницькому виникла масштабна пожежа в ресторані
Займання виникло у ресторані «Franko» на вулиці Івана Франка
Вночі у Хмельницькому сталась масштабна пожежа в ресторані «Franko». Полум'я, що розповсюдилося на 250 м2, рятувальникам вдалося повністю загасити орієнтовно за дві години.
Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, повідомлення про пожежу на вулиці Івана Франка надійшло близько 23:15. До місця події прибули чергові караули усіх пожежно-рятувальних частин першого державного пожежно-рятувального загону.
«25 вогнеборців за допомогою восьми одиниць спецтехніки обмежили розповсюдження полум'я на сусідні багатоповерхівки та магазини. Пожежу, що розповсюдилася площею 250 м2, було локалізовано о 00:20, ліквідовано о 01:30», – йдеться у повідомленні.
Судячи з відео з місця події, опублікованого рятувальниками, приміщення ресторану зазнало критичних пошкоджень.
Нещасних випадків на пожежі не було. Чому в закладі виникло займання, наразі невідомо, причину встановлюють спеціалісти.
На сторінках закладу в соцмережах нічну пожежу поки не коментують.