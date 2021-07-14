Група графітчиків, яку затримали поліція за розмальовування будинків у центрі міста

Вночі з вівторка на середу, 14 липня, львівська поліція затримала групу графітчиків, які розмальовували будинки у центрі міста. За інформацією патрульних, поліцію викликали свідки, які бачили як шестеро хлопців малюють по будинку на перехресті вулиць Стефаника-Коперника.

Затримання вандалів відбувалося на вул. Ковжуна, близько 02:00 ночі. Під час огляду поліцейські знайшли у підозрюваних балончики з фарбами, ескізи та маркери. На руках і одязі затриманих була фарба, це свідчило про їх причетність до вандалізму.

До моменту затримання графітчики встигли розмалювати та поставити свої теги (підписатися) на старих кам’яницях у центрі Львова, зокрема на вулицях: Чайковського, Стефаника, Коперника. Також поліція встановила, що вандали тієї ночі розмалювали будинки біля торгового центру ТРЦ Forum Lviv.

Затриманим графітчикам від 17 до 23 років, вони мешканці Львова та передмістя. З місця затримання хуліганів забрали до відділку поліції. За хуліганство юнаків оштрафують.