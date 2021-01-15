«Нафтогаз» вимагає розблокувати такий експорт вже багато років

Виконуючий обов’язки голови Міністерства енергетики Юрій Вітренко озвучив низку пропозицій щодо можливих шляхів вирішення проблем на ринку газу, і серед іншого запропонував розблокування транзиту газу з Середньої Азії і експорт газу «незалежними компаніями з Росії».

У своєму дописі на сторінці у Facebook в.о. міністра у п'ятницю, 15 січня, зазначив, що анонсоване раніше зниження ціни на газ для побутових споживачів більш ніж на 30% – до 6,99 грн за кубометр має тимчасовий характер. У той же час він заявив про необхідність постійного вирішення існуючих проблем на ринку газу.

Для вирішення існуючих проблем в.о. міністра запропонував такі рішення:

розвиток енергоефективності;

збільшення власного видобутку газу (Із залученням міжнародних інвесторів);

«нормальну біржову торгівлю газом в Україні»;

нові правила захисту споживачів (Зокрема - вразливих) на ринку газу;

Розблокування транзиту газу з Середньої Азії, експорту газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям газпромівського газу.

Щодо останнього пункту керівник Міненерго зазначив, що юридичні можливості для тиску на «Газпром» з цих питань є тільки у «Нафтогазу» через підписаний в грудні 2019 року контракт.

«Таку можливість дав новий контракт, який ми підписали в грудні 2019 року. На жаль, минув рік, а ми поки не побачили навіть скарги в антимонопольний орган Європейського союзу і / або звернення до міжнародного арбітражу», – зазначив Вітренко.

Крім того він додав, що ці заходи «практично автоматично суттєво знизить ціну на газ на оптовому ринку» до рівня експортного паритету.

В.о. міністра також наголосив, що «Нафтогаз» вимагає розблокувати такий експорт вже багато років.

Пізніше Вітренко опублікував у себе на сторінці ще один пост в якому зазначив, що розблокування експорту газу означає, що поставляти газ з РФ зможуть незалежні від Газпрому компанії.

«Компанії, які є незалежними від «Газпрому», і добувають газ в Росії, наприклад Shell, зможуть експортувати газ з Росії через газотранспортну систему Росії, оператором якої є Газпром», – написав він.

«Якщо хтось» раптово «подумав, що це погано і непатріотично, то тоді вони повинні вимагати заборони транзиту російського газу через Україну і заборони імпорту газу російського походження в Україні», – наголосив Вітренко.

За словами керівника Міненерго, проти розблокування експорту газу з Росії незалежними компаніями виступає саме «Газпром», який здійснює транзит газ через Україну і продає його європейським компаніям на точках передачі вже після перетину західного кордону України. Також Вітренко наголосив, що Міненерго не пропонує відновити прямий імпорт українськими компаніями газу від «Газпрому».

Нагадаємо, що 13 січня було вирішено знизити ціну на газ більш ніж на 30% - до 6,99 грн за кубометр. Таке рішення було прийнято на тлі помітного зростання цін на газ, яке спостерігалося в Україні з 1 січня. Ціни постачальників коливалися в діапазоні 6,99 - 10,8 грн за кубометр. Через це в ряді міст пройшли акції протесту.