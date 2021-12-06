Жінка переходила дорогу по пішохідному переході

У Тернополі водій Daewoo Sens збив 42-річну жінку, яка йшла по пішохідному переході, після чого врізався в зустрічне авто. Пішохідку з численними травмами тіла та голови медики забрали в реанімацію. Наразі поліцейські перевіряють, чи був водій Daewoo Sens тверезим за кермом.

Аварія на пішохідному переході по вул. Чехова сталася ще в ввечері суботи 4 грудня, втім поліція повідомила про неї лише 6 грудня. «Аварія трапилася близько 20:00. На місце події виїжджали працівники поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo Sens, проїжджаючи вулицею Чехова у напрямку Крушельницької, допустив наїзд на перехожу. Після цього автівка виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в Audi A6», – зазначили в поліції Тернопільщини.

Водій не зупинився, а виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з припаркованим авто

На місце ДТП викликали швидку допомогу. Медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, забої рук та ніг, повідомили ZAXID.NET в головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області. Із множинними тілесними ушкодженнями бригада швидкої госпіталізувала 42-річну жінку в травматологічне відділення першої міської лікарні.

У водія Daewoo Sens та водія Audi A6 відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Подію про ДТП внесли в ЄРДР згідно із с. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху. що спричинили травмування людини). Триває слідство.