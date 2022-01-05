Внаслідок зіткнення з фурою водій мікроавтобуса отримав важкі травми і загинув на місці

Ковельський міськрайонний суд призначив 4 роки тюрми водієві тягача DAF, який в січні 2017 року спричинив смертельну аварію за 30 км від Ковеля. Чоловік виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter, внаслідок чого водій мікроавтобуса загинув на місці від важких травм. У суді обвинувачений Олександр Хмілевський категорично не визнавав провину. Втім, на підставі численних експертиз та свідчень очевидців суд дійшов висновку, що він таки винен у вчиненні ДТП.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 30 грудня, аварія сталась в обід 16 січня 2017 року біля села Свидники в Ковельському районі. Водій сідлового тягача DAF з напівпричіпом виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії водій мікроавтобуса отримав важкі травми голови та грудної клітки, крім того, йому ампутувало обидві ноги на рівні гомілок та частину руки. Від завданих травм чоловік помер.

Обвинувачений Олександр Хмілевський в суді свою провину не визнав та зазначив, що на зустрічну смугу виїхав водій Mercedes Sprinter. Також свідчення давала дружина загиблого. За її словами, обвинувачений не відшкодував їй збитки та навіть не попросив вибачення. Відтак вона просила суд про суворе покарання. Також усі свідки, яких допитав суд, зазначили, що в той день була погана погода, а дорога була слизькою.

На підставі експертиз та свідчень очевидців суддя В'ячеслав Лесик дійшов висновку, що Олександр Хмілевський винен у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортом, що спричинило смерть). Йому призначили чотири роки ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. Також чоловік повинен заплатити державі майже 40 тис. грн за експертизи.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов дружини загиблого. Олександр Хмілевський повинен відшкодувати їй 39 тис. грн, витрачених на правничу допомогу, а його роботодавець «Смарт Транс Груп» 82, 6 тис. грн моральної комменсації.

Вирок можна оскаржити у апеляційному суді протягом 30 днів.