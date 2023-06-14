За кермом автомобіля Škoda Fabia був 34-річний львів’янин

Ввечері у вівторок, 13 червня, у селі Сокільники біля Львова легковик збив 5-річного хлопчика – внаслідок ДТП він отримав травми та був госпіталізований у лікарню. Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталася 13 червня, близько 18:20, у селі Сокільники Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Škoda Fabia, 34-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, п’ятирічного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.