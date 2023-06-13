Городоцький районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП водія Audi, який збив 19-річну дівчину на трасі біля Городка та втік з місця аварії. Водію призначили покарання у вигляді п’яти років тюрми, але звільнили від нього з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2023 року, аварія трапилась ще 28 грудня 2017 року на трасі Львів – Шегині поблизу села Родатичі, що біля Городка. Водій Audi 100 перетнув суцільну лінію дорожньої горизонтальної розмітки та виїхав на смугу зустрічного руху, де збив 19-річну дівчину. Від отриманих травм дівчина померла на місці аварії. За даними правоохоронців, водій втік з місця ДТП, його оголошували у розшук.

У суді водій частково визнав свою провину та розповів, що їхав приблизно зі швидкістю 80 км/год, поблизу с. Родатичі, після роз’їзду із авто, що рухалось назустріч, відчув удар в передню ліву частину автомобіля. Заявив, що, проїхавши 50 м, зупинився, але на дорозі нікого не побачив, окрім уламків скла від авто та розбитого пластику з переднього бампера, вирішив, що зіткнення відбулось із дикою твариною, тому поїхав додому. Наступного дня зі ЗМІ побачив, що поліція розшукує водія Audi, який причетний до ДТП, і з’явився у відділення поліції.

Винуватець ДТП розповів, що відшкодував завдану моральну шкоду родичам загиблої та просив суд суворо не карати та не позбавляти права керувати транспортними засобами.

Справу розглянула суддя Ангеліна Малахова-Онуфер, яка визнала водія винним у вчиненні смертельної ДТП та призначила йому покарання у вигляді п’яти років тюрми без позбавлення права керувати транспортними засобами. Однак водія звільнили від тюремного ув’язнення з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.