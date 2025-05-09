Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху

На Львівщині судили водія мікроавтобуса, жителя Закарпатської області, за вчинення смертельної ДТП. Миколаївський районний суд визнав винним Богдана Мамчака, однак призначив йому три роки іспитового терміну.

Як йдеться в матеріалах справи, ДТП трапилася 26 листопада 2024 року на автодорозі «Київ-Чоп», поблизу села Пісочна Стрийського району. Як повідомляв ZAXID.NET, смертельну ДТП спричинив 62-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, житель Закарпатської області, який виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Renault Master, яким керував 64-річний львів’янин. Після цього Renault Master здійснив зіткнення з автомобілем Renault Megane, за кермом якого був 54-річний мешканець одного з сіл Стрийського району.

Внаслідок аварії 64-річний водій Renault Master загинув на місці, а його 21-річний пасажир отримав тяжкі тілесні ушкодження та потрапив до лікарні.

Обвинувачений у судовому засіданні свою вину визнав повністю. Пояснив, що рухаючись дорогою додому, сильно закашлявся, йому перекрило дихання, він отямився вже після зіткнення із транспортним засобом.

«Мав намір примиритись із потерпілим, проте слідчий не хотів надати інформацію про потерпілого. Шкоду потерпілим відшкодував, крім вимог до страхової компанії», – йдеться в матеріалах справи.

Миколаївський районний суд визнав Богдана Мамчака винним у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 286 КК України. Йому призначили пʼять років позбавлення волі, однак замінили покарання на трирічний іспитовий термін. Також з закарпатця стягнуть понад 44 тис. грн за проведення судових експертиз.