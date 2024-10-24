Смертельна ДТП з фурою сталася на трасі Львів-Луцьк

У середу, 23 жовтня, на трасі Львів-Луцьк поблизу села Гайок на Львівщині сталася лобова ДТП за участі фури та мікроавтобуса. У результаті 56-річний водій буса загинув.

За даними поліції Львівщини, близько 16:40 на трасі поблизу села Гайок Кам’янка-Бузької громади відбулося зіткнення вантажівки DAF, якою керував 23-річний житель Рівненської області, та мікроавтобуса Opel Movano, за кермом якого був 56-річний мешканець одного з сіл Шептицького району.

Як видно з оприлюднених поліцією фото, вантажівка перевозила деревину. Від удару обидва автомобілі злетіли з траси. Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса загинув на місці.

Від удару фура та мікроавтобус злетіли з траси

За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.