Автомобіль зазнав сильних пошкоджень, а водій загинув

У четвер, 20 лютого, у Самбірському районі на Львівщині 30-річний водій Mitsubishi Lancer на швидкості злетів з дороги в кювет та загинув.

За даними департаменту з питань цивільного захситу Львівської ОВА, ДТП сталася увечері близько 20:00 на дорозі Т-1418 «Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий» в межах села Трушевичі Добромильської громади. 30-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer, мешканець села Передільниця Добромильської громади, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.

Унаслідок ДТП автомобіль зазнав механічних ушкоджень, а водій від отриманих травм загинув на місці події.