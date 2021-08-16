Галицький районний суд зобов’язав львівське комунальне підприємство «Айсберг» виплатити водієві Opel 43,4 тис. грн за повалену на машину снігову брилу. Суд визнав, що комунальники невчасно прибрали сніг із даху через що постраждав автомобіль львів’янина.

Як вказано у матеріалах справи, 21 лютого водій припаркував автомобіль Opel Astra 1997 року випуску в дворі будинку в центрі Львова. Згодом він помітив. що на машину з даху будинку впала снігова брила й пошкодила його. Ремонт автомобіля обійшовся у 33 тис. грн.

Автомобіль був припаркований біля будинку №17 на вул. Гнатюка. Цей будинок перебуває на балансі ЛКП «Айсберг». Це комунальне підприємство обслуговує низку будинків у центрі Львова.

Суд визнав, що автомобіль Opel Astra постраждав саме через недбалість комунальників і невчасно прибраний сніг із даху, адже за законом прибирати сніг має ЛКП, ОСББ чи управляюча компанія, на балансі яких перебуває будівля.

Тож, враховуючи обставини справи, суддя Галицького районного суду Наталія Зубачик зобов’язала ЛКП «Айсберг» виплатити водієві Opel Astra 33 тис. грн за ремонт авто, а також заплатити 908 грн судового збору, 2,5 тис. витрат на експертизу і 7 тис. грн витрат на юристів. Це рішення суду можна оскаржити в апеляційному суді.