На шляху автомобіля не було ніяких перешкод, тож він проїхав близько 70 метрів

У Дубні водій Renault Laguna, який забув поставити автомобіль на ручне гальмо, викликав поліцію через начебто крадіжку легковика. Насправді ж виявилось, що автомобіль сам рушив з місця і проїхав майже 70 метрів від стоянки. Власник його не помітив, бо біля нього запаркувався мікроавтобус. Натомість поліцейські зникле авто знайшли швидко. На водія склали адмінпротокол за неправдивий виклик поліції, який передбачає 850 грн штрафу.

Курйозний інцидент стався близько 12:30 у четвер, 20 жовтня. До поліції звернувся 44-річний мешканець Дубна, який повідомив, що хтось викрав його автомобіль Renault Laguna.

На розшук авто негайно орієнтували увесь особовий склад поліції області. За шість хвилин на місце події прибули інспектори сектору реагування патрульної поліції. Оглянувши територію, поліцейські виявили авто за кількадесят метрів від місця стоянки.

«З’ясувалось, що чоловік приїхав на ринок. Утім, на передачу та ручне гальмо не поставив, тож авто через якийсь час зрушило з місця та поїхало. Це підтвердилось і після перегляду камер відеоспостереження. На щастя, на шляху легковика не виявилося ні людей, ні транспортних засобів. Авто проїхало орієнтовно 70 метрів та зупинилось. Тим часом неподалік припаркувався мікроавтобус, через який власник легковика і не побачив своє «зникле» авто», – повідомляє деталі інциденту прес-служба поліції Рівненщини.

На власника авто склали адмінпротокол за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик), яка передбачає мінімум 850 грн штрафу.