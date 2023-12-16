Галицький районний суд міста Львова виніс вирок уродженцю Мостищини Ігорю Маскалю, який працював водієм приміської маршрутки №184 і в грудні минулого року збив 25-річну дівчину на пішохідному переході в центрі Львова. Після ДТП постраждалій ампутували ногу. Водій своєї вини не визнав. Йому присудили сім років в’язниці з позбавленням водійських прав.

За матеріалами справи, аварія сталася увечері 9 грудня 2022 року близько 19:30. Ігор Маскаль, керуючи автобусом БАЗ А079.14, при здійснення повороту з просп. Чорновола на вул. Городоцьку з подальшим рухом в напрямку вул. Шевченка грубо порушив правила дорожнього руху, не надав перевагу пішохідці, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході навпроти будинку на вул. Городоцькій 2, та збив її.

У результаті наїзду дівчина отримала важку травму лівої ноги – множинні переломи, розчавлення м’яких тканин, що супроводжувалося масивною кровотечею. У лікарні їй ампутували ногу.

Обвинувачений своєї вини у ДТП не визнав та заявив, що не збивав дівчину. Він надав суду власноручно намальовану схему місця ДТП, давати інші пояснення відмовився, повідомивши, що «там все накреслено». Незважаючи на це, вина водія була доведена зібраними в справі доказами.

Суддя Віталій Радченко визнав Ігоря Маскаля винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі травми потерпілій. Вироком суду йому присудили сім років позбавлення волі з позбавлення водійських прав на три роки.

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої до перевізника «Успіх БМ» про відшкодування моральної шкоди в розмірі 1 млн грн. У задоволенні вимоги про стягнення витрат на професійну правничу допомогу суд відмовив. На цей вирок ще може бути подана апеляція.