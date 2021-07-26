Залізничний районний суд призначив 4 роки позбавлення волі водієві Mercedes, який на пішохідному переході на Левандівці збив молоду дівчину. Він має сплатити постраждалій дівчині 190 тис. грн відшкодування.

Аварія трапилася 15 вересня 2019 року, близько 16:15, на Левандівці. Водій автомобіля Mercedes-Benz CLS 350 Андрій Поронюк їхав вул. Сяйво у напрямку вул. Суботівської. На регульованому пішохідному переході біля будинку №23 він збив молоду дівчину Уляну Іващишин, яка внаслідок аварії отримала тяжкі травми, як-от черепно-мозкову травму, забій головного мозку, переломи кінцівок та ключиці.

У суді Андрій Поронюк свою вину визнав і пояснив, що того дня він їхав вул. Сяйво і не відреагував на сигнал світлофора, поїхав на червоне світло і наїхав на дівчину. Після цього він зупинився, викликав швидку і намагався надати допомогу потерпілій. Сума моральної компенсації, яку вимагали виплатити родичі потерпілої, для нього є непідйомною, однак після аварії він пропонував оплатити лікування дівчині.

Враховуючи результати експертиз та покази свідків, 22 липня суддя Залізничного районного суду Андрій Кирилюк визнав винним Андрія Поронюка у порушенні правил дорожнього руху за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив його 4 роки позбавлення волі з забороною керувати транспортом упродовж 3 років.

Крім цього, водій Mercedes-Benz має заплатити сім’ї збитої дівчини 128 тис. грн за лікування, 50 тис. грн моральної школи і 12 тис. грн витрат на юристів. Також він має заплатити 10,7 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.